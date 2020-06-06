الصحة تحدد شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، شروط العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، وقالت الوزارة إنه يجب أن يكون المصاب أقل من 60 عاما، وأن تكون درجة الحرارة أقل من 38 درجة.

وتابعت الوزارة بأن يكون تركيز الأكسجين فى الدم أقل من 110 نبضات على الدقيقة، وأن يكون معدل التنفس أقل من 25 مرة على الدقيقة.

وأضافت أن من الشروط أيضا أن تكون نسبة كرات الدم البيضاء لدى المصاب أقل من 3.1، وأن تكون حالة مصابي أمراض السكري والضغط مستقرة، وألا يكون المريض متلق لأدوية مثبطة للمناعة.

وشددت على عدم تواجد حمل بالنسبة للمرضى الإناث، وعدم المعاناة من أي أمراض سرطانية أو الخضوع لأي علاج كيماوي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت بأن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد

https://play.google.com/store/apps/details

نسخة آيفون

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1506794318?ls=1