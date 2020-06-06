خلال أسبوع واحد.. إلهام نمر أول إعلامية تتعافى من فيروس كورونا

أعلن الكاتب الصحفي عبدالجواد أبو كب، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك عن شفاء الإعلامية بماسبيرو إلهام نمر، قائلاً: " بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر، نجمة التلفزيون المصري، أول المتعافين من مجموعة الإعلامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا" .

يأتي ذلك بعد مرور أسبوع على إصابة الإعلامية إلهام نمر، بفيروس كورونا، وتواجدها بالحجر الصحي، وخضوعها للعلاج.

يذكر أن 6 مذيعين ومذيعات أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، منهم الإعلامية آية عبدالرحمن شاهين، المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز"، والإعلامية ريهام السهلي، المذيعة بنفس القناة، ودينا حويدق في cbc.