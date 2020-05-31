إصابة الإعلامية إلهام نمر بكورونا.. والمذيعة: التزامي خفف من الأعراض

قالت الإعلامية إلهام نمر، إنها إصيبت بفيروس كورونا المستجد، منذ قرابة أسبوع، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على اتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بإرتفاع فى درجة الحرارة اتبعت العزل المنزلى واتصلت بأحد الطبيبات، وتناولت الأدوية اللازمة.

وأضاف " إلهام نمر"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأعراض كانت ارتفاع فى درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لى الأدوية والتزمت العزل المنزلى ولم أرى أولادى ولا زوجى منذ أسبوع.

وتابعت: "أتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع أرتداء الكمامة واستخدام المطهرات"، والأطباء أخبروني أن التزام بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس القاتل".

وحول إصابتها بالمرض، قالت: "أول 4 أيام كانت صعبة عليا شوية، الموضوع مكنش مرعب بالدرجة اللى الناس متصورها، ولكن فى ذات الوقت الواحد لا يهون ولا يهول فى الموضوع ده".

وأوضح، مشيرة إلى أن أسرتها تقوم بوضع الطعام على باب الغرفة المعزولة بها، وتتواصل معهم عبر الفيديو شات.