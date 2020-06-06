إزالة الإشغالات.. أول تعليمات رئيس مدينة بسيون الجديد

قامت منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بأول جوله تفقدية داخل المدينة، يرافقها ممدوح النجار الرئيس السابق للمدينة، وعدد من قوات الأمن بالمركز، لمعرفه أهم المعالم والأماكن الهامة بها.

وخلال الجولة، تفقدت رئيس مجلس بسيون عددًا من المناطق مثل إدارة المواقف، وشارع 23 يوليو، ومنطقة التنظيم، ومستشفى بسيون المركزي، وشركه الكهرباء، ووحدة الإسعاف، والحملة الميكانيكية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون وإزالة الإشغالات، والتأكد من حسن تقديم الخدمات للجمهور، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا.

والتقت "صالح"، بعدد من المواطنين، وأثنت على حسن استقبالهم لها، مؤكدة أن بسيون مدينة كبيرة وعريقة بعلمائها، وأنها مستعدة لاستقبال أي مواطن طوال اليوم ومكتبها مفتوح للجميع.