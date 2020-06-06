الجيش الليبي ينفي تحقيق الميليشيات انتصارات في طرابلس

كشف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، حقيقة ما يّدور في وسائل الإعلام حول انسحاب الجيش الوطني الليبي من عده مواقع استراتيجية مع تقدم لعناصر من قوات الوفاق المدعومة من تركيا، موضحًا أنه لا يلوم المواطنين أو بعض المحللين الذين يتأثرون بالإعلام المضلل وهو إعلام الجزيرة والإعلام التركي وغيره من وسائل الإعلام المضللة التي صورت ما صورته من انتصار وهمي للميليشيات الإرهابية في طرابلس.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc مصر"، أنه عقد أمس مؤتمر صحفي ووضح فيه ملابسات هذا الأمر، فقد طُلب من الجيش الليبي من خلال المجتمع الدولي ودول شقيقة بالرجوع إلى مسافات آمنه على مدينة طرابلس، مع منع أي عمليات عسكرية من أجل إبداء حسن النية من أجل البدء وإطلاق حوار "5+5"، مؤكدًا أنه طلب من هذه الدول أن يكون هناك تضامن حقيقي يضمن أن لا تتقدم الميليشيات.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أنه طّلب من تلك الدول أن تُحسب المنطقة 60 كيلو متر جنوب طرابلس، منطقة آمنة ومنزوعة السلاح بين الطرفين، ولكن الأتراك لم يلتزموا بالأمر وأرسلوا طائرات مسيرة وأسلحة ومرتزقة خلف القوات المسلحة، ما أدى إلى اتخاذ قوات الجيش الليبي قرارًا بالتراجع لنقطة آمنه.