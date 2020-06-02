المسماري: "السراج" دمية للجماعات التكفيرية المتطرفة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه منذ عيد الفطر المبارك وتقوم القوات المسلحة الليبية في طرابلس بالقضاء على أعداد كبيرة جدًا من المرتزقة السوريين والإرهابيين.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عبر تطبيق "زووم" أن الأسبوع المنصرم تميز بحصد عدد كبير من قادة الإرهاب الميدانيين.

وتابع: "الحوار السياسي في ليبيا لا يمكن أن ينتج عنه نجاح، لأن الميليشيات التي تكونت في طرابلس تكفيرية متطرفة تتبع الإخوان والقاعدة"، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون القوات المسلحة الليبية جزءا من المفاوضات من الأساس.

وأشار إلى أن جميع المفاوضات السابقة "كنا نذهب مع السراج، ولكن كان دائمًا يذهب إلى قطر وتركيا"، مؤكدًا أن السراج عبارة عن دمية أو كومبارس للجماعات التكفيرية المتطرفة.