فيديو.. المسماري: تعرضنا لضغوط من دول كبرى لإرجاع قواتنا من طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، إن القتال من أجل ليبيا شرف لكل ليبي وليبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "هناك ضغوط دولية كبيرة على القوات المسلحة الليبية وتوصيات من دول كبرى، كونت لوبي ضغط على الجيش الليبي للجوء إلى الحوار العسكري، وكانت هناك ترتيبات أخرى لوقف إطلاق النار وإرجاع قواتنا إلى مسافة 60 كم من طرابلس، حتى تكون في مأمن من أي قذائف، وحجة لدى الآخر لوجود قوات مسلحة على تخوم المدينة".

وكانت قناة "مداد نيوز" السعودية، قد نشرت تصريحات للمسماري، قال إنه لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات تركيا من ليبيا.

وأشار المسماري أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد والإرهاب، ويضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته.

وأعلن الجيش عن إعادة التمركز خارج طرابلس حقنا لدماء الشعب، لكن مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وأوضحت القوات المسلحة الليبية أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وتعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار، وأضافت القيادة العامة أن المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر.