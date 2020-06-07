حظك اليوم الأحد 7-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

رجل برج الحوت يتميز بحبه للعمل الإبداعي، كما أنه يسعى دائما لخلق أجواء تساعده على الابتكار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة وقد تساعدك الأفلاك اليوم على بحث أمور معلقة واتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك نحو القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سعاد نصر، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مارس.