الجيش الليبي: الميليشيات ترجمت تراجعنا لنقاط آمنة على أنه انتصار لهم

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تراجع قوات الجيش الليبي إلى نقطة آمنة في طرابلس تم ترجمة ذلك من قبل الميليشيات الإرهابية وحكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا بقيادة فايز السراج، على أنها انتصار للميليشيات، وحاولت تلك الميليشيات التقدم بأكبر هجوم تشنه منذ انطلاق العلميات على مدينة سرت، وصلوا لـ 30 كيلو غرب سرت اليوم.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن القوات المسلحة الليبية استطاعت تدمير كل القوات التي تقدمت، وذلك بمعونة من القوات الجوية بشكل مباشر، والآن قواتنا عادت لمركزاتها السابقة شرق مدينة مصراتة ولا زالت حتى الساعة هناك مناوشات بين الأطراف، ونراقب تحركات العدو ونستهدف أي تواجد للميليشيات في تلك المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة الليبية قامت اليوم بعمل رائع، فقوات النخبة التركية شاركت في هذه العملية وتم القضاء على العشرات من الاتراك والسوريين ومئات الليبيين بين قتيل وجريح في هذه المعركة مع تدمير عشرات الآليات المسلحة وغرفة العلميات في المنطقة الواقعة بين شرق مصراته، إلى 30 كيلو متر في مدينة سرت.