خبير ليبي يشيد بإعلان القاهرة: تحدث الأسد المصري فاستمع له العالم

قال المستشار الليبي رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن الدولة المصرية لها دور مهم ورئيسي في حل الأزمة الليبية، فالجميع في ليبيا يعي جيدًا من هي أرض الكنانة والدور الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على مصر ودول المنطقة، موضحًا أن مبادرة "إعلان القاهرة" اليوم التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عقيلة صالح رئيس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي كانت جامعة مانعة ما كانت لترى النور لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحرج العالم أجمع بهذه المبادرة.

وأضاف "رميح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن المبادرة المصرية متكاملة وجامعة مانعة، ما كانت لترى النور إلا بعد أن قام الرئيس المصري والدبلوماسية المصرية بجولات مكوكية في العديد من الدول الإقليمية أسفرت عن تصور جامع ومانع ، "الرئيس السيسي أحرج العالم وتكلم بشكل حاسم وحازم بعدما اجتمع مع 120 سفير دولة".

وأشار مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إلى أن الرئيس السيسي عندما يتحدث يصمت العالم لأنه رجل دولة ومخابرتي وعسكري يعلم متى يتحدث ومتى يصمت، "تحدث الأسد المصري واستمع له العالم، الرئيس السيسي وضع تشخيصا حقيقيا للأزمة الليبية وأعطت دواء ولذلك كل أشراف وأحرار ليبيا رحبوا بها، وفى المقابل الخونة عملاء تركيا رفضوها".