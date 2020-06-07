32 وحدة إنتاجية ذات طابع خاص بجامعة طنطا.."اكتفاء ذاتي وموارد وتدريب"

تمتلك جامعة طنطا 32 وحدة إنتاجية ذات طابع خاص، وتعمل تلك الوحدات على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومساعدة الجامعة في تدبير موارد مالية تساعدها على تنفيذ بعض مشروعاتها، إلى جانب تدريب الطلاب والخريجين، وتأهليهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

من الـ 32 وحدة، 6 وحدات تتبع بشكل مباشر إدارة الجامعة، بينما الوحدات الأخرى تتبع إدارة الكليات، وجميعها تحقق أرباحا من عملها، وأهم تلك الوحدات "التجارب والبحوث الزراعية"، "وحدة البحوث والاستشارات الهندسية"، و" الورش الانتاجية والصيانة"، " التعليم عن بعد"، " صيانة أجهزة العلمية والطبية"، " رعاية وتنمية الطفولة" وغيرها من الواحدات.

وتعول جامعة طنطا على "وحدة البحوث والاستشارات الهندسية"، كثيرا في زيادة مواردها، كونها واحدة من أكبر الوحدات او مراكز الاستشارات الهندسية بمحافظة الغربية.

"الاستشارات الهندسية" مصدر رئيسي في تدبير موارد مالية

وقال مسؤول بكلية الهندسة جامعة طنطا، ان وحدة الاستشارات الهندسية بالكلية، هي من أهم وحدات الطابع الخاص بالجامعة بصفة عامة وكلية الهندسة بصفة خاصة، كونها تقدم استشارات فنيه متخصصة في جميع فروع الهندسة لمختلف الهيئات والافراد والشركات، الى جانب حرص القائمين بالوحدة على رفع كفاءة المهندسين في جميع التخصصات عن طريق تنظيم دورات تدريبية متخصصة عملية ونظرية يشرف على اعداد برامجها نخبة من المتخصصين، الى جانب الحفاظ على الثروة العقارية واعمال البنية التحتية عن طريق اعداد تقارير صيانة وترميم واعادة تأهيل جميع انواع المنشأت.

وقال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان وحدات الطابع الخاص بالجامعة أمر ضروري تعمل من خلاله الجامعة على تعزيز دورها في مجال خدمة المجتمع وتقديم الخبرات والاستشارات الخاصة بأعضائها للمجتمع، الى جانب مشاركة الجامعة في تدبير موارد مالية تساعدها في تمويل بعض مشروعاتها وتوسعة الكليات، وتوفير فرص تدريب للطلاب والخريجين تأهلهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأضاف " نائب رئيس الجامعة" ان معظم وحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة، تحقيق ربحا، والبعض الأخر خدمي، وخلال 11 شهر مضى كان عائد الوحدات الخاصة 54 مليون ونصف المليون جنيه.

من جانبه أوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة توفر الإمكانات الموجودة بالكليات من معامل ووحدات ذات طابع خاص لتفعيل التدريب العملي والتطبيقي ، مضيفا هناك الكثير من وحدات ذات الطابع الخاص توفر فرص تدريبية للطلاب والخريجين، مثل وحدة التجارب والبحوث الزراعية، والتي تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المجانية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والزراعة بهدف تقديم الدعم الفني والتدريب لإعداد الطلاب والخريجين على عمل مشاريع انتاجية قصيرة".

وأيضا وحدة الورش الانتاجية والصيانة في كلية الهندسة والتي توفر أيضا ورش بشكل تطبيقي يعمل خلالها الطلاب على تنفيذ كراسي ومقاعد ومدرجات وأسرة الكليات ما يوفر يؤهلهم الى سوق العمل والقدرة على مواجهة تحدياته.