صور.. حرق نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاه بكورونا بعد دفنها

أشرف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية اليوم مراسم دفن جثمان شقيقة الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا بمسقط رأسه بقرية الهياتم بنطاق مركز المحلة عقب وفاته جراء إصابتها بعدوى كورونا.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد، مدير العلاج الحر على إشعال النيران في نعش السيدة عقب دفنها بمقابر العائلات لضمان عدم انتقال العدوى القاتلة بالتنسيق مع فرق مكافحة العدوى والترصد.

كان رئيس جامعة طنطا، أنهى انعقاد مجلس الجامعة بعد تلقيه خبر وفاة شقيقته التي كانت أصيبت بعدوي وباء "كورونا" .

كما تقدم نواب رئيس الحامعة والعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وافراد الامن الاداري بخالص التعازي والمواساة في وفاة شقيقه رئيس جامعة طنطا، والتي وافتها المنية اليوم، سائلين المولي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ، ويسكنها فسيح جناته.