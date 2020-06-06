تداعيات "كورونا": إخضاع رئيس جامعة طنطا للحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة نائبه للدراسات العليا بالفيروس

واصلت فرق الطب الوقائى فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية فى مختلف المحافظات، للحد من انتشار فيروس كورونا، وقررت الإدارة فى الغربية فرض حجر صحى على رئيس جامعة طنطا ونائبيه إثر الإعلان عن إصابة نائبه لشئون الدراسات العليا، فيما استمرت حملات المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية، تزامناً مع زيادة أعداد المتعافين ومغادرتهم مستشفيات العزل.

فى بنى سويف، كشف المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، عن تعافى ٦ حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد بعزل مدينة بنى سويف الجامعية، ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى ١١٢ حالة منذ بداية تشغيلها ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية فى هذا الغرض، وأشاد المحافظ بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى تشغيل مقر المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل اعتباراً من 4 مايو الماضى، لاستقبال الحالات الإيجابية لحين التعافى التام والخروج.

واحتفل مستشفى قنا العام بتعافى أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحويل المستشفى إلى حجر صحى منذ ٤ أيام، وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المريض تماثل للشفاء بفضل تعاون الفريق الطبى وإصرارهم على مساعدة المرضى بشتى السبل. وفى بيان لها، أكدت مديرية الصحة ببورسعيد، إصابة 51 حالة بالفيروس من إجمالى 70 حالة اشتباه، وهو أعلى معدل للإصابات فى المحافظة، وأوضح مصدر مسئول بمديرية الصحة أن إجمالى المصابين بالمحافظة وصل إلى 601 حالة، كما سجلت جائحة كورونا وفاة 14 شخصاً من بداية الجائحة حتى الآن.

وقالت مصادر بجامعة طنطا إن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته، بعد ظهور الأعراض عليهما، وأوضحت المصادر أن «نائب رئيس الجامعة» وزوجته يخضعان حالياً للعزل المنزلى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل جامعة طنطا من تعقيم وتطهير بشكل مستمر ويومى، ولفت المصدر إلى أن الدكتور «عكاشة» ملتزم بالإجراءات الوقائية منذ بدء الجائحة، وأهمها ارتداء الكمامة بشكل مستمر، وتم التنبيه على المخالطين له من الجامعة بضرورة التوجه إلى المستشفيات فى حالة ظهور أى أعراض عليهم، وأكدت مصادر مسئولة بجامعة طنطا أن مسئولى الطب الوقائى والترصد فى مديرية الصحة فضلوا عزل رئيس الجامعة ونائبيه «شئون المجتمع والطلاب» منزلياً بعد اكتشاف إصابة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأكدت المصادر أن رئيس الجامعة ونوابه لم تظهر عليهم أى أعراض، ولكنهم قرروا البقاء فى المنازل كإجراء احترازى وإدارة شئون الجامعة من خلال المنزل، كما تم عزل مسئول الـIT، الذى وجد خلال المؤتمر الافتراضى، الذى عقدته الجامعة الأسبوع الماضى لمواجهة فيروس كورونا، وإن كان خلال المؤتمر لم يحدث اختلاط مباشر وكان فقط الاختلاط عن طريق تبادل الأوراق وملفات الأبحاث.

تحرير 576 مخالفة كسر لحظر التجول وعدم ارتداء الكمامة فى الغربية

وعلى صعيد حملات المتابعة الميدانية، حررت محافظة الغربية 576 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، خلال أسبوع، وتضمن بيان صحفى صادر عن المركز الإعلامى للمحافظة أن المخالفات تم تحريرها على مدار أسبوع من قبل إدارة المرور، وشملت 528 مخالفة كسر حظر، و44 مخالفة عدم ارتداء الكمامة أثناء القيادة، و4 مخالفات لخرق الحظر، فيما أعلنت المحافظة عن توفير كافة أدوات النظافة والتعقيم والكمامات بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال 6 منافذ متنقلة بجميع مدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع القوات المسلحة، وأصدرت المحافظة بياناً تضمن أن المنافذ تعمل على مدار أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساء، فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الغربية والقوات المسلحة، متمثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفد من "الصحة" يتابع علاج المصابين بالمنوفية

وتفقدت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، والدكتور نصيف حفناوى العفيفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عدداً من حالات المصابين بفيروس كورونا والمخالطين بحضور الدكتور ممدوح عبدالحليم، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وتمت متابعة الإجراءات الوقائية للعزل المنزلى لحالات المخالطين لفيروس كورونا، فى مركز قويسنا ومتابعة حالات المخالطين فى مركز بركة السبع.

كما تم الاطمئنان على توزيع العلاج المخصص من وزارة الصحة على المخالطين لحالات فيروس كورونا بقرية مليح، والمرور على المركز الصحى بميت خاقان وتفقد الأطفال المعثور عليهم، حيث أشادت رئيسة قطاع الرعاية الأساسية بالتجهيزات الجديدة ومدى اهتمام القائمين على رعاية الأطفال، كما تم المرور على إدارة الباجور الطبية وتفقد حالات المخالطين هناك، وتم المرور على قرية شنشور بمركز أشمون ومتابعة حالة طبيبة من المخالطين وزيارتها والاطمئنان على صحتها.

وواصلت الوحدة المحلية لمدينة القنطرة غرب أعمال التعقيم والتطهير لمحلات السوق التجارى الذى تم إغلاقه أمس الأول، والمناطق المحيطة للوقاية من كورونا، وأكد كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، حيث تم تطهير منطقة السوق التجارى، تنفيذاً لتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وقال الأمير عبدالله، رئيس قرية أبوخليفة، إن الوحدة القروية نفذت حملة لمقاومة البعوض والحشرات بمناطق متفرقة من القرية للوقاية من الأمراض.

وفى السياق نفسه، أكد المهندس محمد فتحى، شقيق أحمد فتحى، لاعب نادى بيراميدز، فى تصريحات صحفية، أن الأسرة تلقت اتصالات عديدة للاطمئنان على شقيقه وأسرته، بعد إصابة زوجته وأبنائه بالفيروس، مشيراً إلى إجراء التحاليل والأشعة اللازمة لشقيقه وأثبتت خلوه من الفيروس وخضع لكشف طبى مكثف بواسطة فريق طبى وتلقى جرعة علاج وقائية وسيقضى 14 يوماً بالمنزل كإجراء احترازى، وأضاف أن شقيقه يسكن بمحافظة القاهرة مع أسرته الصغيرة ولم يزر منزل العائلة فى مدينة بنها منذ شهر مارس الماضى عقب ظهور الفيروس ويتم التواصل معه عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى بصفة يومية يتم خلالها التحدث مع والدته وأشقائه.