سفارة أمريكا بطرابلس تشيد بالمبادرة المصرية: ندعو الجميع للمشاركة

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بالأمس السبت، بالمبادرة المصرية التي تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية، متضمنة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت السفارة - في بيان بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم - "نرحب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار".

وأوضحت "تراقب الولايات المتحدة باهتمام ظهور الأصوات السياسية في شرق ليبيا"، معربة عن تطلعها إلى "رؤية هذه الأصوات منخرطة في حوار سياسي وطني حقيقي فور استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن وقف إطلاق النار".

وأضافت السفارة "ندعو جميع الأطراف للمشاركة - بحسن نية - في وقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - عقب مباحثاتهم في وقت سابق اليوم - عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وتشمل "مبادرة القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من 8 يونيو، وتؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات والقرارات الدولية، وتجدد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة "5+5".