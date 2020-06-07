أبوبكر مهاجما فتاة تنمرت بمحمد رمضان: "قليلة الأدب"

استنكر خالد أبو بكر، واقعة التنمر التي تعرض لها الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من إحدى السيدات المتابعة له على "فيس بوك"، مناشدًا النائب العام التدخل ومعاقبة تلك السيدة.

وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "دى بت قليلة الأدب تهكمت على الفنان محمد رمضان وصورته مع ابنه، وسخرت من بشرة ابنه السمراء، مفيش قلة أدب ولا وقاحة بالشكل ده".

وأشاد "أبو بكر" بالطريقة التي تعامل بها الفنان محمد رمضان مع الموقف، ورده عليها، قائلًا: "رمضان بدأ يعيي مسؤوليته المجتمعية ونضج كثيرًا، ولا أستبعد تدخل النائب العام دون بلاغ".

وتابع: "أتعشم أن يتدخل النائب العام في هذه الأمور دون بلاغ.. حتى نصل لدرس قاسٍ ضد كل هؤلاء الغرباء على مجتمعنا ولا بد من ردع حقيقي على هذه الفتاة المستهترة ".