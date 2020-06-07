برلماني: إعلان القاهرة قدم رؤية شاملة ومتكاملة لحل الأزمة الليبية

قال طارق رضوان رئيس اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، وعضو ائتلاف شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي مكتملة العناصرة وضامنة لرؤية مصر بشأن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "سي بي سي": "الدبلوماسية المصرية تواصلت مع الأطراف المعنية بهذا الشأن للوصول إلى الصورة الصحيحة على الأرض الليبية ".

وتابع: "ما يحدث من تدخلات من أطراف خارج الأطراف الإفريقية والعربية يعد اعتداءً على السيادة الليبية، وهناك تصدير الإرهاب إلى الشمال، وهي دول القارة الأوروبية".

ومن ناحية أخرى قال رضوان: "سنقدم مشروع قانون صباح الغد، خاص بانتخابات مجلس الشيوخ، وهو مكون من 300 نائب، مع مراعاة نسبة الـ25% الخاصة بالأحزاب، وهناك تعديل على قانون مجلس النواب، سنبقي على عدد النواب الحالي، وسيتم انتخاب نصفهم بالفردي ونصفهم الآخر الخاص بالقوائم، وسنراعي المرأة والفئات الشباب أو ذوي الاحتياجات الخاصة وممثلين عن مصريين بالخارج".