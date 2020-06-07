أستاذة صحة عامة تحذر من السهر: النوم نهارا يؤثر على المناعة

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة وخبيرة التغذية بكلية الطب بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن فيروس كورونا أصبح خفيفا وأن الحالات تُشفى منه بسرعة.

وتوقعت وجيدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، الوصول للقاح قريبًا والدواء، مشيرة إلى ضرورة أن تسير عجلة الحياة وأن يكون هناك توازن بين دوران عجلة الحياة والحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين.

وشددت أنور على أنه لا يصح أن نرمى الحمل كاملًا على الحكومة وأن المواطنين يجب أن يتولوا مسؤوليتهم مشيرة إلى إجراء أبحاث ودراسات عن حقيقة حدوث تغيرات جينية للفيروس في مصر وأن الأبحاث هي التي ستؤكد أو تنفي هذا الكلام.

وشددت أنور على أن مبادئ الصحة العامة هي التي ينادون بها حاليًا مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسيل اليدين باستمرار للحفاظ على الجسم من الأمراض المختلفة، محذرة من السهر طوال الليل والنوم طوال النهار وتأثير ذلك على مناعة الجسم، ومؤكدة على ضرورة تناول الأكل الصحي لتقوية المناعة.