وزيرة الصحة عن نقص أدوية المناعة: "المواطنين سحبوها من الصيدليات الخاصة"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة خصصت بروتوكول وقاية من فيروس كورونا بإشراف الأطقم الطبية، جزء منه الهيدروكسي وبعض الزنك والفيتامين سي والأوميجا 3 بجرعات محددة وليست علاجية، وأثبتت فعاليتها.

وأضافت خلال تصريحات لكاميرا "إكسترا نيوز": "مش عاوزة المواطن يلجأ لده لأنه مش هيفيده، لأن الدكتور لازم يحدد الجرعات، وهو بكده هيحرم ناس مريضة من الهيدروكسي، وأهم وسائل الوقاية للمواطن هي الكمامة وغسيل اليدين".

وحول نقص أدوية المناعة، قالت: "المواطنين سحبوا كل اللي في الصيدليات الخاصة وكل الفيتامينات وخافض الحرارة بكل أنواعه ومضادات حيوية، ما أدى إلى نقصان شديد جدا، في الصيدليات الخاصة".

ولفتت إلى أنها عقدت اجتماعا مع غرفة صناعة الدواء وشركات الأدوية المصنعة لهذه المنتجات، لإحداث توازن بين احتياجات وزارة الصحة والضخ الأمثل في السوق مع وضع معايير هذه الادوية للمواطن.

وواصلت: "مينفعش المواطن ياخد الأدوية دي، ولو احتجت دواء وزارة الصحة فيها كل الأدوية، بس سيب الأدوية اللي في الصيدليات عشان مرضى تانيين غير كورونا بيحتاجوها لأنها جزء من علاج أمراض كتير جدًا".