غدا.. قطع المياه في دمياط لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن قطع المياه يوم الاثنين، من الساعة 9 صباحا ولمدة عشر ساعات، عن (قرى البستان والعدلية وعزب النهضة والبصارطة وأولاد حمام والخلافية ومركز ومدينة فارسكور وجنوب وغرب بورسعيد) وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحطة مياه البستان، وإحلال وتجديد جزء من خط الطرد الرئيسى داخل المحطة.

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.