رئيس "مياه الشرب" بسيناء يتابع مراحل إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع

تفقد اللواء سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء موقع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع، يرافقه اللواء خالد مرشد مدير عام التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي وعدد من قيادات الشركة، وذلك لمتابعة مراحل التنفيذ، والاجراءات الاحترازية الخاصة بمجابة فيروس "كورونا" المتبعة بموقع تنفيذ المشروع.

وقال اللواء سعيد بده، إن محطة تحلية المياه بمدينة نويبع، ستعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، مما سيقضي على مشكلة المياه بالمدينة، أضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة.

وأكد أن محطة التحلية ذو طابق مستقبلي، كونها تواكب حجم الزيادة السكانية المتوقعة بالمدينة خلال الفترة المقبلة، نتيجة للاستثمارات الجاري تنفيذها حاليًا في نطاق محافظة جنوب سيناء بصفة عامة و مدينة نويبع بصفة خاصة.