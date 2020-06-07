محافظ مطروح عن شاب وضع أحجارا على قضبان القطارات: مهزوز عقليا

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تفاصيل واقعة قيام شاب بوضع كمية من الطوب "الحجارة" على شريط السكك الحديدية في منطقة الضبعة، موضحًا أن مشايخ الضبعة أخبروه أن الشاب الذي وضع الحجارة على السكك الحديدية مختل عقليًا ويبلغ من العمر 16 عامًا، موجهًا الشكر والتقدير لأهالي الضبعة على ما وصفه بـ"الحس الأمني العالي لديهم".

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه بمجرد أن شاهد أهالي الضبعة الشاب يضع الحجارة على قضبان السكك الحديدية أتوا به على الفور لمركز الشرطة، فهذا الفعل كان سيرتب عليه أضرار وخيمة، كما أن الشاب بقبضة العدالة وتم عرضه على النيابة أمس السبت.

وتابع: "تواصلت مع بعض العمد والمشايخ في المنطقة وأخبروني أنه مختل عقلياَ، أو مهزوز عقلياً ..والتحريات مازالت قائمة الآن للوقوف على الحقيقة".

وفى سياق آخر أكد محافظ مطروح، أن الكمامة أصبحت عاملا رئيسيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهناك التزام كامل من المواطنين في المحافظة بارتداء الكمامة، مؤكدًا أنه بمجرد ورود معلومة له أن هناك أحد السائقين يقوم بتوزيع الكمامات على الركاب، قام على الفور بجولة تفقدية على المواقف حتى تبين عدم صحة المعلومة، "المعلومة كارثة وكان لازم أقف على حقيقتها".