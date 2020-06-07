المستشفيات الخاصة تنفي رفض تقديم العلاج لمرضى كورونا بسبب التسعيرة

نفى أحمد نزيه المتحدث باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، ما تردد عن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مرضى فيروس كورونا.

وقال نزيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك تصريحات فُهمت بشكل خاطئ لأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، نافيًا الانسحاب بسبب التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة، مشددًا على أن المستشفيات الخاصة تعتبر من مؤسسات الدولة وشاركت في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية دون النظر للعائد المادي.

وأكد نزيه وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة وأنهم حاليًا يطالبون بالسماح للمعامل الخاصة تحت إشراف الوزارة لسحب مسحات وإجراء تحاليل المسحة للمرضى للتأكد من إيجابية الفيروس من عدمه على أن يتم عزل المريض الإيجابي لحماية المرضى.

وأشار إلى التعاون المستمر مع وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر وإخبارهم بعدد الأسرة الخالية بالمستشفيات وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، مشددًا على أنها تلتزم بما يصدر إليها من لوائح وتعليمات.

وأكد نزيه على أنه لا يوجد مستشفى خاص يرى مريضا يموت ويرفض إنقاذ حياته، مشيرًا إلى أن مستشفيات الشركات والجمعيات الأهلية تقع ضمن فئة المستشفيات الخاصة.

ونصح نزيه أي مواطن يتعرض لرفض إجراء خدمة طبية له في مستشفى العزل بإبلاغ إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.