الإبراشي يشيد بـ "إعلان القاهرة" للتسوية الليبية

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، قائلا إن ما يحدث في ليبيا يعد حدثا في غاية الأهمية بالنسبة للمصريين، كون المواطن المصري يتعامل مع الشأن الليبي وسد النهضة، على اعتبار أنهما قضايا داخلية وليسا من الشأن الخارجي، مؤكدًا أن مصر بدورها معنية بوحدة الأراضي الليبية ومصلحة الشعب الليبي ومن أجل ذلك انطلقت المبادرة المصرية اليوم السبت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة الليبيين.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج " التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن المبادرة المصرية حظيت بنجاح وقبول كبيرين على المستوى العربي والدولي، ونجاح المبادرة تمثل في القبول العربي والدولي الكبيرين، كما أن المبادرة المصرية هدفها الحرص الشديد على إنهاء الحرب وبداية العملية السياسية، وإنهاء الصدام.

وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي وضح ذلك أنه لا حل في ليبيا بالحسم العسكري"، فلا حل في ليبيا في ظل وجود الميليشيات المسلحة، ولذلك حرصت المبادرة المصرية، على أن تفكك كافة هذه الميليشيات من أجل استقرار البلاد.