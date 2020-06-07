صحفية في باريس: فرنسا أصبحت منطقة خضراء بعد السيطرة على كورونا

كشفت الكاتبة الصحفية فبيولا بدوي من باريس تفاصيل عودة الحياة في فرنسا بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وقالت فبيولا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن فرنسا بالكامل أصبحت منطقة خضراء وتمت السيطرة على الفيروس فيها عدا باريس وضواحيها، مشيرة إلى رجوع المدارس مرة أخرى وعودة الموظفين وفتح جميع المقاهي والمطاعم.

وأشارت بدوي إلى أن المطاعم في منطقة باريس وضواحيها لم تفتح ولكنها تعمل للخارج فقط وممنوع دخل المواطنين لداخلها مشيرًا إلى أن 70% من الموظفين خرجوا للعمل وبقي 30% للعمل في منازلهم عبر الانترنت.

وأشارت أن عبر باريس قفزت من منطقة حمراء لمنطقة برتقالية وأنه لم يتم السيطرة عليه بالكامل لافتة إلى أن الحياة ستعود لطبيعتها بالكامل بعد اتباع التعليمات الاحترازية كاملة.

وأوضحت بدوي أن ركوب المواصلات في فرنسا ممنوع لغير الموظفين في الفترة من 4 لـ7 مساء من أجل تخفيف الزحام والتكدس وأن الكمامة اجبارية في وسائل المواصلات المختلفة.

وأوضحت أنهم قضوا 6 أسابيع من الحظر الإجباري في منازلهم وأن الخروج للمطعم أو للصيدلية كان يتم بعد الحصول إذن من تطبيق الكتروني، مشيرة إلى أن الحجر المنزلي الكامل ومنع الخروج ساهم في السيطرة على الفيروس.

وشددت بدوي على مسئولية المواطن مع الدولة في مواجهة الفيروس مشددة على أن فرنسا لا تسمح بالتظاهرات في الفترة الحالية، وأن التظاهرات المؤيدة لما يحدث في أمريكا ليست قانونية.