ابنة "بيشوي" تشكر "محمد" بعد تبرعه بالبلازما لوالدها: جميلك على راسنا

قال محمد عبد الفتاح، أول متبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، إنه مر بتجربة سيئة للغاية خلال إصابته بالفيروس، متمنيًا من الله ألا يرى الآخرون مثل تلك تجربته الصعبة التي مر بها، على حد وصفه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأوضح "عبد الفتاح"، أن زوجته وقفت بجانبه في تلك المحنة الصعبة، كما هي أول من نصحته بالتبرع بالبلازما كونها نوعًا من أنواع الواجب، مؤكدًا أنه قام بالتبرع للقمص بيشوي وكيل مطرانية قنا.

وفي مداخلة أخرى في نفس البرنامج، وجهت إيرينى نجلة القمص بيشوى وكيل مطرانية قنا، الذى تم نقل البلازما له، الشكر لمحمد عبد الفتاح على ما قدمه من التبرع بالبلازما لإنقاذ والدها، موضحة أن الدم المصري هو دم واحد يجرى في عروق جميع المصريين، وأن هذا الجميل على رأسهم ويتمنون مقابلته وجها لوجه لتقديم الشكر له.

وأكدت أن والدها أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ثم تم علاجه في مستشفى أسوان، مشيرة إلى الأطقم الطبية بذلت مجهوداً كبيراً فى علاجه، خاصة أن عمره 71 عاما ومريض بالضغط، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة والأطقم الطبية.