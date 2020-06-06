 انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا بالغربية

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات المبادرة الوطنية للتوعية بفيروس كورونا المستجد، بقاعة المجلس المحلي بمدينة طنطا، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال فريق متطوعي محافظة الغربية ( G.V. Team )، بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة.

تناول اللقاء التعريف بماهية الفيروس، وطرق الوقاية منه، وكيفية التطهير سواء الشخصي أو المنزلي، والاستخدام الأمثل لأدوات الوقاية وكيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي، ومجهودات وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، وآلية التعامل الحالية مع الحالات الايجابية في المستشفيات، وكيفية نقل المعلومات الصحيحة وتوصيلها للمواطنين.

شارك في اللقاء أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتورة حسناء محمد مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة، بحضور 30 شباب وفتاة من اعضاء فريق متطوعي الغربية ، وأعضاء المكتب الفني لمحافظ الغربية، الدكتور محمد النويهي، وعبد الوهاب الحضري، ومحمود ممتاز.

ومن المنتظر استئناف المبادرة غدًا، بحضور 30 شابًا وفتاة آخرين.