رئيس التحرير

محمود مسلم

273.1 ألف قنطار مترى صادرات القطن المصرى خلال الربع الثانى للموسـم الزراعى 19/2020

كتب:

الوطن
09:21 ص | الأحد 07 يونيو 2020
القطن

القطن

أصـدر الجهازالمركـزى للتـعبـئـة  العـامـة  والإحصاء  اليــوم الأحد  الموافــق  7/ 6/ 2020  النشرة  الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2019 / 2020

 

    و من أهم مؤشراتها ما يلى:

·         بلغ إجمالى صادرات القطن  1,273 ألف قنطـار  مـترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فيراير2020 ) مقابل 3,579 ألف قنطار مترى لنفس الفــــترة  من الموســــــم الســـابق بنسبة إنخفاض قـــدرها 9,52٪ نتيجة لإنخفاض إنتاج القطن .

·         بلــغ إجمــــالى كـميــة المســـتــهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة  1,5 ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة  (ديسمبر2019/ فبراير 2020 )  مقـابل   6,36 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق  بنسبة انخفاض قدرها  2,86٪ وذلك لتوقف  بعض مصانع الغزل عن الانتاج .·         

بلغـت كــــميـــة الأقطـــــــان التى تـم حلجـــــــــها         9,868 ألف قنطـار مـــــــترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فبراير 2020 ) مقابل  5,1مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق  بنسبة إنخفاض قـدرها 8,42٪ وهذا نتيجة لإنخفاض إنتاج القطن .

 