لجنة مواجهة كورونا: الكمامة القطن مش بتشيل الفيروس.. بس أحسن من مفيش

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الكمامة مهمتها حماية منطقة الوجه من الرذاذ الذي يخرج من الشخص نفسه أو من الشخص الذي يخالطه، ومن المفترض أن الكمامات n95 يتم ارتداؤها داخل المستشفيات، ولا يصح استخدامها بشكل عام في الشارع.

وأضافت "العسال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، "يمكن ارتداء الكمامات الطبية الأخرى لمرة واحدة، مجرد ما قلعتها المفروض تترمي، مفيش حاجة اسمها استعملها وأركنها أو أغسلها، ولازم لما أشيل الكمامة أشيلها من الأستيك ومينفعش أمسك السطح بأيدي لأنه بيكون حامل للفيروس".

وتابعت: "الكمامة القطن مش بتشيل الفيروس، بس هي أحسن من لا شيء، والناس اللي بتغطي وشها بالإيشارب نفس المبدأ، حاجة تغطيه أحسن من لا شيء يغطيه، وتكون المسافة بين المحيطين متر أو متر ونصف".

وواصلت: "أعراض كورونا ارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق ووجود إسهال وضيق تنفس والكحة، وهي في نفس الوقت أعراض نزلات البرد العادية وأي أمراض تانية وهي أعراض مشتركة وفي الحالات اللي زي كدة يتم عمل صورة الدم والأشعة للتأكد من اشتباه إصابته بكورونا أم لا".