غرق حلاق في نيل سوهاج

لقي حلاق مصرعه أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغ بغرق شخص أثناء الاستحمام بنهر النيل في بندر جرجا دائرة القسم، وانتقل لمكان الواقعة الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، ووحدة الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبيّن غرق "محمود س.س" (19 عاما) حلاق ويقيم كفر الشيخ سليم دائرة مركز طنطا الغربية، وجرى انتشال الجثة.

وبسؤال صديقي المذكور "فتحي.ا.ف" 19 عاما عامل، و"أحمد. ع. ع" 29 عاما حلاق، ويقيمان دائرة القسم، قررا بأنّه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق، وأضافا أنّه كان في زيارة لهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

بوتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.