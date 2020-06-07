تغيرات في الحصة التسويقية لشركات السيارات.. وشيفروليه تنخفض 18%

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع وانخفاض معدل الحصة التسويقية للعديد من الشركات المصنعة للسيارات خلال أبريل 2020، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير احتلت شركة "شيفروليه" صدارة القائمة، وسجلت انخفاضا في معدل الحصة التسويقية لها خلال أبريل 2020 بنسبة 18%، مقارنة بأبريل 2019 الذي سجلت خلاله نسبة وصلت إلى 27%.

وجاءت في المرتبة الثانية شركة "تويوتا" التي سجلت ارتفاعا في معدل الحصة التسويقية خلال أبريل 2020 بنسبة 16%، مقارنة بأبريل 2019، إذ وصلت النسبة إلى 12%، وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة "فيات" بمعدل حصة تسويقية مرتفع وصل إلى 9% خلال أبريل 2020، مقارنة بأبريل 2019، إّذ سجلت النسبة 3%.