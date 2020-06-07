شفاء وخروج 15 حالة من كورونا بمستشفيات العزل بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم، عن خروج 15 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد، وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم خلال الفترة الماضية داخل العزل والإحالة بنطاق المحافظة.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية، وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة. على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة، لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.