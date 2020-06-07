الإسكان: لا تصالح مع عمارات ترعة الزمر المخالفة.. وسكانها لن يتضرروا

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إنّ وزير الإسكان كلّف لجنة لرصد المخالفات المحيطة بكوبري ترعة الزمر، وجرى رصد 6 عمارات مخالفة، موضحا أنّ الكوبري جرى تصميمه على وضع تخطيطي للشارع بعرض معين وبروز معينة والعمارات خالفت تلك المعايير.

وأضاف شميس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ تقرير اللجنة عرض على وزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، وأكد أنّ العمارات بها بروز أمامية أكبر بكثير ما هو مخطط، كما أنّ هناك بعض العمارات بها ردود جانبية لم تلتزم به، وكان من المفترض أن تبني على 90%، ولكنها بنيت على 100%، كما أنّ بها أدوار زيادة عما هو مرخص له.

وأكد أنّ مثل تلك المخالفات وجوبية الإزالة: "مفيش فيها تصالح فيه حاجات لازم هتتزال"، موضحا أنّ المحور لا يمكن وقفه، لأنه سيحل المشكلات المرورية في الجيزة، ويجب أن تكون المسافة بين العمارات والكوبري مترين.

وأوضح أنّ طلب سكان العمارات تعويض ليس من اختصاص وزارة الإسكان: "إذا كان فيه واحد مخالف وعمل جريمة بناء وتجاوز التراخيص دة هنتعامل معاه بالمخالفة، لكن لو فيه مواطن اشترى شقة في عمارة مخالفة وسكن أكيد هو متضرر والدولة مش هتسيبه وهتحفظ حقوق الناس دي".