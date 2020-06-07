لجان متابعة لمستشفيات الإحالة بكفر الدوار

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، اليوم، لجان لمتابعة العمل بمستشفيات الإحالة المقرر استقبال حالات كورونا بها، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار اليوم.

ومر اللواء أحمد مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اليوم، يرافقه نواب رئيس المدينة، بالمرور على مستشفيات الحميات والمركزي، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات دون وجود معوقات.

وتابع "مرزوق" الإجراءات الوقائية المتخذة بمستشفى حميات كفر الدوار، وكذلك خطة التواصل مع المرضى "تليفونيًا" لمتابعة الحالات والتأكد من صرف العلاج لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

كما تفقد "مرزوق" المستشفى المركزي، حيث تابع تشغيل وحدة PCR بالمستشفى، والتي تم إضافتها مؤخرًا لأخذ العينات وإجراء التحاليل لمرضى فيروس "كورونا المستجد"، حيث إن الوحدة قادرة على إجراء 200 تحليل يوميًا.

وأشاد "مرزوق" بدور القطاع الطبي خلال هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا على ضرورة حرص المواطنين على إتباع التعليمات والإرشادات التي يتم الإعلان عنها، للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".