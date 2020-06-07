تواضروس يهنئ الأقباط بعيد العنصرة: كنيستنا ولدت في هذا اليوم

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط والكنائس في مصر وخارج مصر بمناسبة بعيد العنصرة أو عيد الخماسين أو عيد حلول الروح القدس، موضحا أنّ هذا العيد يتم من خلاله الانتهاء من فترة الخماسين أو فترة القيامة المجيدة، وأهمية هذا اليوم ترجع إلى أنّ الكنيسة المسيحية ولدت في هذا اليوم، ويمكن تسمية اليوم بعيد ميلاد الكنيسة المسيحية والتي ولدت في أورشليم، ومن أورشليم انتقلت لكل العالم.

وأضاف تواضروس، خلال عظة الأحد، المذاعة على شاشة قناة on، أنّه في العهد القديم كان الشعب يحتفل بعيد الفصح الذي سار في العهد الجديد بعيد صليب يسوع المسيح وذبح الفصح وتقديم الحمل، كما أنّهم كانوا يحتفلون بعيد الحصاد الذي يقابله في الحياة المسيحية بعيد القيامة، وبعد عيد الحصاد بـ50 يوما يحتفلون بعيد العنصرة أو عيد الخماسين.

وأوضح أنّ الشعب كان يحتفل خلال العهد القديم في هذا العيد تذكار استلام الناموس، بينما يتم الاحتفال به في العهد الجديد تذكار ميلاد الكنيسة في العالم، موضحا أنّ هذا اليوم مشهود له، وكان الكثير من الجنسيات يتجمعون في أورشليم وكأنّه يوم اجتماع عالمي.