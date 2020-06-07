مصرع طفلين في حريق بخزين "تبن" أعلى منزلهما في بني سويف

لقي طفلين مصرعهما، اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران بهما، في حريق "تبن" أعلى سطح منزلهما بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، أثناء لهوهما.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، بنشوب حريق في منزل فلاح بقرية الشناوية، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن والسيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، بالتعاون مع الأهالي.

وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع كلا من "محمد جابر عبد السلام" 5 سنوات، وشقيقته "هاجر" 4 سنوات، متأثرين بإصابتهم بحروق، كما تبين من المعاينة الأولية والتحريات إقدام الطفلين على إشعال النيران في التبن أثناء لهوهما أعلى سطح المنزل المكون من طابق واحد على مساحة 175 مترا، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة وسهولة اشتعال التبن، امتدت إليهما النيران بسهولة.

جار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للانتقال للمعاينة والتحقيق.