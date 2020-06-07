جامعة القاهرة توافق على تعيين 129 طبيبا للعمل بالمستشفيات

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تعيين 129 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، لمدة عام قابلة للتجديد 5 سنوات كحد أقصى.

يذكر أنّ مستشفيات جامعة القاهرة سبق وأعلنت منتصف أبريل الماضي بجريدتي الأهرام والجمهورية، حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري، بدلًا من الوظائف التي ستخلو في منتصف مايو، وتقدم لشغل الوظائف المعلنة 311 طبيبًا، وجرت المفاضلة بين المتقدمين على أساس المجموع التراكمي وانتهت بترشيح 129 طبيبًا.