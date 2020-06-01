كواشف حرارية والكمامة إجباري.. جامعة القاهرة تطبق إجراءات الوقاية

واصلت جامعة القاهرة، تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة أطراف المنظومة التعليمة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

ووفرت الجامعة كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، فضلا عن عدم السماح بالدخول لأي شخص لا يرتدي الكمامة الطبية بالدخول للجامعة، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار رئيس جامعة القاهرة التنفيذي.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين.

ولفت إلى توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي، للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه، وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.