جامعة القاهرة تفعّل خدمة إجراء المسحة الطبية لموظفيها

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية للعاملين بالجامعة سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو حالات الاشتباه، اعتبارًا من الغد، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم تمديد الخدمة إلى الساعة السادسة مساءً تدريجيًا، ضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير اجراءات الوقاية للعاملين والمنتسبين للجامعة، وبالتزامن مع توجيه الحكومة بالعودة للعمل ووضع خطة للتعايش.

وقال الدكتور الخشت، إنّه جرى تخصيص خط ساخن لتلقي اتصالات العاملين بالجامعة، والاستفسار عن الأعراض والشكاوى، على أن يتم الرد من خلال أحد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة كمرحلة أولى، وحال تطابق أعراض فيروس كورونا على المتصل فسيتم تحويله على رقم آخر لحجز موعد لعمل الفحوصات والمسحة الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى تخصيص العيادات الخارجية للقصر العيني القديم لهذا الغرض.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية الطب، إنّه على الحالات التواجد في المواعيد المحددة لكل حالة لعدم التكدس والازدحام وهو أمر غير مرغوب به ويخالف الإجراءات الوقائية، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدة أنّ نتائج الفحوصات تظهر في اليوم التالي مباشرة وتعرض على استشاري متخصص لتحديد درجة الإصابة بالفيروس سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة.

وأوضحت عميدة كلية الطب، أنّه حال كانت درجة الإصابة بسيطة سيتم تخيير الحالة بين العزل المنزلي أو العزل في المدينة الجامعية، وفي هذه الحالة سيصرف العلاج من الصيدلية بمبنى العيادات الخارجية، ويتم تسليم إرشادات العزل ومواعيد المتابعة وفقًا لجدول محدد من الاستشاري، إضافة لمتابعة الحالة طوال فترة العزل بواسطة فرق طبية متخصصة، وحال كانت درجة الإصابة متوسطة أو شديدة سيتم توجيه الحالة لمستشفى العزل للحجز وتلقي العلاج.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية، عن أنّ الخدمة وجه إليها رئيس الجامعة، وبدأ التخطيط لها منذ فترة، وجرى تطبيقها بشكل تجريبي وتدريبي خلال فترة إجازة عيد الفطر، لتلافي المعوقات والمشكلات التي تواجه التنفيذ، مشيرًا إلى أنّ الخدمة سيتم تنفيذها بشكل فعلي وكامل اعتبارًا من 1 يونيو بعد أن أثبتت فاعليتها والتفاعل السريع بين الحالات والفريق الطبي بالمستشفيات، من خلال الاتصال على الرقم 01212015555.