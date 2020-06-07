وكيل "صحة الدقهلية": لدينا 150 حالة إصابة بفيروس كورونا فقط

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الدقهلية في المنطقة الآمنة بالنسبة للإصابة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى شفاء وتعافى 280 حالة منذ بداية الجائحة حتى اليوم من أصل 480 حالة إيجابية، في الوقت الذي أصبح فيه إجمالي العدد في مصر 33 ألفا.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن عدد الوفيات في المحافظة بلغ 50 حالة وفاة خلال 3 شهور، موضحا أن هذا العدد من أصل 1200 وفاة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن حصة المحافظة بلغت 10% من مصر لعدد سكانها الذي يصل إلي 7 ملايين مواطن، كاشفا عن أن هناك 150 حالة إصابة بالفيروس فقط بالمحافظة، موزعين بالتساوي ما بين مستشفيات الحجر 50 ومستشفيات الفرز 50 والعزل المنزلى 50.