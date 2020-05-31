6 متعافين من كورونا يغادرون عزل قها

أعلن مستشفى قها المركزي المخصص لعزل مصابي حالات الإصابة بكورونا خروج 6 حالات من المستشفى بعد تعافيهم من الفيروس وسلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد الحالات التي تم شفائها من المستشفي وغادرت العزل إلى 244 حالة.

قال الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن 6 حالات غادرت المستشفى بعد شفائهم من الفيروس، وهم: "سيدة محمود وأحمد سالم ومحمد خيري ومصطفى يوسف وهبة إبراهيم ومرسي عبد الله"، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 244 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.