"الحركة الوطنية" يطالب بالاعتماد على المنتج المحلي في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن تداعيات فيروس كورونا السلبية أدت الى تراجع حركة التجارة العالمية، وتوقف حركة إمداد سلاسل التوريد، مطالبا الدولة بالاعتماد على المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن"، أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال العمل على التدرج في عودة الحياة وفق خطة تشمل إجراءات أكثر وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة أقرت عودة السياحة الداخلية بالفنادق والمنشآت السياحية، بنسبة تشغيل 25%، وفي حالة الالتزام بتلك الظوابط سيسمح بارتفاع النسبة إلى 50%.

وتابع بأن خطة الدولة لعودة الحياة تدريجيا في ظل أزمة كورونا مرهونة بوعي المواطنين، للحد من انتشار المرض الذي وصلت تداعياته السلبية إلى كبرى اقتصاديات العالم والتي تقدر خسائره بنحو 9 تريليونات دولار.