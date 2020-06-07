كواليس الأيام الأخيرة لرئيس "تجميل القاهرة" قبل وفاته بكورونا

كشف مصدر بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، عن أنّ اللواء عادل أبوحديد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، توفي فجر اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل أحد المستشفيات.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ اللواء عادل أبوحديد أصيب بفيروس كورونا قبل نحو شهر، وظهرت عليه الأعراض، وكان أبرزها ارتفاع درجة الحرارة، وأجرى المسحة وتبيّن إصابته، وجرى حجزه داخل أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وأوضح أنّه في الفترة الأخيرة تدهورت الحالة الصحية للراحل، ودخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وتابع أنّ أبوحديد كان شعلة من النشاط داخل هيئة النظافة، وكان يجري جولات باستمرار في مختلف أحياء القاهرة، لمتابعة أعمال النظافة وإزالة التراكمات وحل مشكلات المواطنين بشأن النظافة، والتأكد من عمل ورديات النظافة دون عراقيل.

ولفت إلى أنّه لا يستبعد إصابة رئيس هيئة النظافة خلال جولاته المستمرة والاحتكاك المستمر مع العمال والمواطنين في الشارع، موضحا أنّه قبل إصابته بالفيروس وفر 10 آلاف كمامة لعمال النظافة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.