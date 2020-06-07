مكافحة كورونا: نتوسع في استخدام بلازما المتعافين

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ وزارة الصحة استبعدت "تاميفلو" من البروتوكول العلاجي وأبقت على "الهيدروكسي كلوركين" مع إضافة بعض المضادات الفيروسية، لافتة إلى أنّ النتائج الأولية لبلازما المتعافين كانت مبشرة وسيتم استكمالها والتوسع في استخدامها، وجرى توزيع أجهزة لفصل البلازما في أقاليم مختلفة بالإسكندرية والدلتا والصعيد.

وأضافت العسال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه يتم الحصول على البلازما من مريض كورونا بعد تعافيه من أسبوعين لـ3 أسابيع أي من 14 إلى 21 يوما من تعافيه لضمان عدم وجود أثر للفيروس، موضحة أنّ التبرع بالبلازما يتشابه مع التبرع بالدم.

وأوضحت أنّه بعد الحصول على بلازما المتعافين يتم فصل البلازما من الدم وتحديد نسب الأجسام المضادة فيها، ثم إعطاؤها للمرضى المناسبين الذين يعانون من حالة مرضية شديدة، لتجنب دخولهم في المرحلة الحرجة أو وضعهم على جهاز تنفس صناعي، "مش أي مريض هياخد البلازما".

وأكدت أنّ سوء استخدام أي دواء له أضرار وأعراض جانبية بما فيها الفيتامينات، موضحة أنّ الإكثار من تناول الأدوية يتسبب في نوع من التسمم أو الإصابة المرضية بسبب سوء استخدام الفيتامين، والطعام الصحي والرياضة يغنيان عن استخدام أدوية الفيتامينات.