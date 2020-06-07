9 طلبات مناقشة أمام النواب في جلسة اليوم

يحدد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موعدا لمناقشة 9 طلبات مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وتفعيل الفيزا السلعية الحرة، وتوفير ماكينات الصرف الآلي بمعظم قرى مصر.

وتتضمن طلبات المناقشة، واحدا من النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروة التعدينية، وآخر مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

كما تضمنت، طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة الفيزا السلعية الحرة، وطلبا مقدما من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء مسابقات لتعيين المدرسين، وآخر مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مراكز الشباب بصالات جيم وأدوات وأجهزة رياضية.

وتضمنت طلبا مقدما من النائب مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة انتشار المخدرات، وطلبا مقدما من النائب بدوي عبداللطيف هلال وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير ماكينات الصرف الآلي بمعظم قرى مصر.

كما تضمنت، طلبا من النائب بدوي عبداللطيف هلال وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المدرسين، وآخر مقدم من النائب بدوي عبداللطيف هلال وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال البنية التحتية في معظم قرى مصر من مياه وصرف صحي.