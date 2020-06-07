باحث: العالم يرحب بمبادرة مصر بشأن ليبيا عدا المؤيدين للإرهاب

قال الباحث في الشأن الليبي علي طرفاية، إن جبهة فايز السراج في ليبيا المدعومة من تركيا بالميليشيات لا تلتزم بأي مبادرة قانونية لأنهم أجانب ومرتزقة جلبهم أردوغان.

وأضاف علي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أنه على المجتمع الدولي مساندة إعلان القاهرة ودعمه بعد أن أصبحت المعركة في ليبيا معركة وطن وهو ما قاله الطرفين الأقوى سواء خليفة حفتر قائد الجيش الليبي او عقيلة صالح رئيس البرلمان.

وتابع بأن الدول العربية كلها دعمت المبادرة المصرية ما عدا المؤيدين للإرهابين كما حظيت المبادرة بتأييد من أمريكا والدول الأوروبية والمطلوب تفعيلها الآن على الأرض بضغط من المجتمع الدولي .