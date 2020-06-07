القصبي: قوانين الانتخابات تستوفي النسب الدستورية

تقدم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد القصبي بعد تقديم القوانين، أنّ مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب تستوفي الشروط الدستورية المنصوص عليها والمتوافقة مع المعايير القانونية، كما أنّ مجلس الشيوخ وفق القانون المقترح يتكون من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة المغلقة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وأكدت قيادات الائتلاف أنّ تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50% منهم بنظام القائمة، و50% منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين الذين جرى الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.

ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي جرى تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ25% للمرأة تعزيزا لمشاركتها في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لتكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، بما لا يعطل المسيرة البرلمانية، ليستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.