نجاح ثاني عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى الأقصر العام

كشف مصدر طبي بمستشفى الأقصر العام، وسط الأقصر، عن نجاح الفريق الطبي اليوم الأحد، في إتمام ثاني عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تحويله لمستشفى فرز وعزل مصابي الوباء.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن عملية الولادة تمت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بسبب إصابة السيدة الحامل بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

واستقبل المستشفى منذ أيام السيدة لإجراء تحاليل لها عقب الاشتباه في إصابتها بالفيروس، ولوحظ أنها في آخر الشهر التاسع من حملها، وشعرت اليوم بآلام الولادة، فأجرى الأطباء بالمستشفى عملية ولادة قيصرية لها، وتمكث الآن بغرفة العناية المركزة بعد استقرار حالتها هي وجنينها.