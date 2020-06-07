6 معلومات عن "عيد العنصرة": شهد بداية تأسيس الكنيسة

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، بختام فترة الخماسين المقدسة، التي بدأت مع عيد القيامة المجيد، بحسب الاعتقاد المسيحي، ويحتفلون بما يعرف بـ"عيد العنصرة"، الذي جعل اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تسمح بإقامة قداسات اسثنائية في هذا اليوم رغم قرارات غلق الكنائس وتعليق الصلوات لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفيما يلي معلومات مهمة عن عيد العنصرة.

- أحد الأعياد السيدية الكبرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- يرمز إلى ما يعرف في المسيحية بحلول "الروح القدس" على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء.

- يطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".

- بحسب الكنيسة، فالمسيح أوصى تلاميذه بنشر "الكرازة والمعمودية والتعليم"، في العالم.

- يعرف هذا اليوم بأنّه بداية تأسيس وخدمة الكنيسة بالعالم.

- القداسات الاستثنائية التي عادت لتلك الكنائس، للاحتفال بـ"عيد العنصرة"، شارك فيها 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معا.