توريد 22 ألفا و807 أطنان قمح لشون وصوامع الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الأحد، وصول كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضي، وحتى اليوم إلى 22 ألفا و807 أطنان قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة 62% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تم التسليم لكميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.

وأكد وكيل التموين بالأقصر، أن عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع تسير دون أي مشكلات عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".