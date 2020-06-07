ولادة أول توأم في مستشفى العزل الصحي بإسنا

كشف مصدر طبي بمستشفى العزل الصحي في إسنا، وسط الأقصر، عن نجاح الفريق الطبي، اليوم السبت، في إجراء أول عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وإنجاب أول توأم منذ تحويل المستشفى لعزل مصابي الوباء.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن عملية الولادة كانت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بسبب إصابة السيدة الحامل بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وفي أثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

واستقبل المستشفى، منذ أيام، السيدة لإجراء تحاليل لها عقب الاشتباه في إصابتها بالفيروس، ولوحظ أنها في آخر الشهر التاسع من حملها، وشعرت اليوم بآلام الولادة، فأجرى الأطباء بالمستشفى عملية ولادة قيصرية لها، وتمكث الآن بغرفة العناية المركزة بعد استقرار حالتها هي وجنينيها.

كان الفريق الطبي بمستشفى الأقصر العام، وسط الأقص، نجح اليوم أيضا في إتمام ثاني عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب تحويله إلى مستشفى فرز وعزل مصابي الوباء.